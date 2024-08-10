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  4. Yürekleri ağza getiren yıkım kamerada

Yürekleri ağza getiren yıkım kamerada

Hatay'ın Defne ilçesinde depremde zarar gören 6 katlı binanın yıkımı esnasında molozların trafiğe kapatılmayan yola devrilmesi yürekleri ağza getirdi.

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