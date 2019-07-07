Yurt bahçesinde bulunan elektrik trafosunda yangın çıktı
07 Temmuz 2019 10:35
Yurt bahçesinde bulunan elektrik trafosunda yangın çıktı
Zeytinburnu’nda bulunan bir öğrenci yurdunun bahçesindeki elektrik trafosunda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın, saat 08.50’de Zeytinburnu Merkezefendi Mahallesi’nde bulunan bir öğrenci yurdunun bahçesindeki elektrik trafosunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bahçe içinde bulunan trafoda bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Trafodan duman çıktığını gören vatandaşlar, durumu...