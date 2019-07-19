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  3. 19 Temmuz 2019 12:10

Yurt dışından getirilen telefon harcı bin 500 lira oldu

Yurt dışından getirilen telefonlar için kullanım izni harç bedeli Cumhurbaşkanı kararı ile bin 500 lira olarak belirlendi. Yolcu beraberinde geirilen cep telefonlarından alınacak harç tutarı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yer alan kararla 1500 TL olarak belirlendi. Karar yayımı tarihini izleyen gün yürürlüğe girecek. Daha önce söz konusu tutar 618.65...

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