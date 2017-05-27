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  3. 27 Mayıs 2017 01:15

Yurt genelinde teravih namazı kılındı, camiler doldu taştı

Ramazan ayının başlamasıyla birlikte ilk teravih namazı tüm yurtta olduğu gibi İstanbul’da da eda edildi. Eyüp Sultan Camii’ndeki ilk teravih namazı ise havadan görüntülendi.

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