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MARMARA'DA KORKUTAN DEPREM !
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  3. 11 Nisan 2017 20:50

Yurtdışı oyları Ankaraya getiriliyor

16 Nisan'da yapılacak anayasa değişikliği halk oylaması yurtdışında kullanılan oylar Ankara'ya getirilmeye başlandı.

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Selçuk Kaymakamı trafik kazası geçirdi: 1 ölü, 2 yaralı
Selçuk Kaymakamı trafik kazası geçirdi: 1 ölü, 2 yaralı
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Gaziantepte çatışma çıktı
Gaziantepte çatışma çıktı
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Kimyasal tüpler patladı: 4 işçi zehirlendi
Kimyasal tüpler patladı: 4 işçi zehirlendi
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Cizrede kedi kurtarma operasyonu
Cizrede kedi kurtarma operasyonu
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87 yaşında ama hâlâ aile bütçesine katkı sağlıyor
87 yaşında ama hâlâ aile bütçesine katkı sağlıyor
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CHPli Selin Sayek Böke selayı ezan sandı
CHPli Selin Sayek Böke selayı ezan sandı