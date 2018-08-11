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  3. 11 Ağustos 2018 16:20

Yurtta merdivenden düşmüştü, yaşam savaşını kaybetti

Antalya’nın Alanya ilçesinde dengesini kaybederek kaldığı yurdun merdivenlerden yuvarlanarak ağır yaralanan öğrenci, kaldırıldığı hastanede 5 gün süren yaşam savaşını kaybetti. Olay, geçen 4 Ağustos’ta Konaklı Mahallesi’ndeki bir öğrenci yurdunda meydana geldi. İddiaya göre, yurt öğrencisi 14 yaşındaki İsmail Kerem Topal, dengesini kaybederek merdivenlerden yuvarlandı. Başını sert zemine...

Bilgin Pro
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