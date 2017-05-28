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  3. 28 Mayıs 2017 23:15

Yurtta şampiyonluk kutlamaları

Video Galeri
Havalimanında şampiyonluk pastası kesildi
Havalimanında şampiyonluk pastası kesildi
Video Galeri
Cinnet getiren baba ailesini katletti
Cinnet getiren baba ailesini katletti
Video Galeri
Karadenizli garajında araba yaptı, görenler şok oldu
Karadenizli garajında araba yaptı, görenler şok oldu
Video Galeri
Droneli, helikopterli film gibi uyuşturucu operasyonu
Droneli, helikopterli film gibi uyuşturucu operasyonu
Video Galeri
Öfkeli fil safaricileri kovaladı
Öfkeli fil safaricileri kovaladı
Video Galeri
Cumhurbaşkanı Erdoğanı görmek için dakikalarca ağladı
Cumhurbaşkanı Erdoğanı görmek için dakikalarca ağladı