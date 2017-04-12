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  3. 12 Nisan 2017 17:20

Yurttan evet manzaraları

Tarihi referanduma sayılı günler kala Türkiye’nin dört bir yanından ilginç görüntüler gelmeye devam ediyor.

Video Galeri
Ünlü Sanatçı İbrahim Erkalın ameliyatı sona erdi
Ünlü Sanatçı İbrahim Erkalın ameliyatı sona erdi
Video Galeri
Erdoğandan manidar fıkra
Erdoğandan manidar fıkra
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Erdoğandan manidar fıkra
Erdoğandan manidar fıkra
Video Galeri
15 Temmuz gecesi sorularına yanıt vermedi
15 Temmuz gecesi sorularına yanıt vermedi
Video Galeri
PKK/KCKya destekli operasyon: 11 gözaltı
PKK/KCKya destekli operasyon: 11 gözaltı
Video Galeri
Bakan Soyludan Kılıçdaroğluna oyuncak tank göndermesi
Bakan Soyludan Kılıçdaroğluna oyuncak tank göndermesi