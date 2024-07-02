Anasayfa Video Galeriler Gündem Yürüyen merdiven bir anda terse döndü: Şoke eden kaza kamerada Yürüyen merdiven bir anda terse döndü: Şoke eden kaza kamerada 02 Temmuz 2024 Salı Saat: 11:21 Güncelleme: 02 Temmuz 2024 Salı 11:21 İzmir metrosunun Üçyol İstasyonu'nda 11 kişinin yaralandığı yürüyen merdiven kazasının görüntüleri ortaya çıktı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6683b893b0e6a051ae00ffb3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Suriyelilere öfke büyüyor: Bir ilde daha sokaklar mahşer yerine döndü Yolcu uçağında dehşet anları: 30 yolcu yaralandı TEM'de iki yolcu otobüsü çarpıştı: Yaralılar var Türkiye genelinde binlerce kaçak göçmen yakalandı Kadına şiddetin cezasını mahalleli kesti; kadın eşinden şikayetçi olmadı Düğün konvoyunda drift pahalıya patladı Kayıp profesörün cesedi, ellerinden iple bağlanmış halde bulundu İstanbul'da ''Kayseri'deki olaylar'' operasyonu: Gözaltılar var Kayseri'nin ardından şimdi de Gaziantep... Yine Suriyeli gerginliği