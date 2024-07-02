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  4. Yürüyen merdiven bir anda terse döndü: Şoke eden kaza kamerada

Yürüyen merdiven bir anda terse döndü: Şoke eden kaza kamerada

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İzmir metrosunun Üçyol İstasyonu'nda 11 kişinin yaralandığı yürüyen merdiven kazasının görüntüleri ortaya çıktı.

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