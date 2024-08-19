  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Yürüyen merdivende feci kaza: Kafenin çatısına düştü

Yürüyen merdivende feci kaza: Kafenin çatısına düştü

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde dengesini kaybeden kişi, yürüyen merdivenden kafenin çatısına düşerek yaralandı.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Tapuda rüşvet operasyonu: Çok sayıda gözaltı var
Tapuda rüşvet operasyonu: Çok sayıda gözaltı var
Rekortmen dalgıç, zıpkınla bir dev avladı
Rekortmen dalgıç, zıpkınla bir dev avladı
Yaz kış fark etmiyor: 12 ay boyunca burada saklıyorlar
Yaz kış fark etmiyor: 12 ay boyunca burada saklıyorlar
Dokunan yanar: Cezası 387 bin TL
Dokunan yanar: Cezası 387 bin TL
Manisa yangınında 6.gün: 2 mahalle daha küle döndü
Manisa yangınında 6.gün: 2 mahalle daha küle döndü
Kavurucu sıcakta en acı hasat başladı: Ellerini yüzlerine süremiyorlar
Kavurucu sıcakta en acı hasat başladı: Ellerini yüzlerine süremiyorlar
İstanbul'da yıkım sonrası şok görüntü
İstanbul'da yıkım sonrası şok görüntü
İstanbul'da sokak ortasında kavga: Bebek arabasıyla saldırdı
İstanbul'da sokak ortasında kavga: Bebek arabasıyla saldırdı
Tamir edilmesi için bıraktığı otomobilinin son halini görünce gözlerine inanamadı
Tamir edilmesi için bıraktığı otomobilinin son halini görünce gözlerine inanamadı