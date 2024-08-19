Anasayfa Video Galeriler Gündem Yürüyen merdivende feci kaza: Kafenin çatısına düştü Yürüyen merdivende feci kaza: Kafenin çatısına düştü 19 Ağustos 2024 Pazartesi Saat: 12:26 Kocaeli'nin İzmit ilçesinde dengesini kaybeden kişi, yürüyen merdivenden kafenin çatısına düşerek yaralandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66c30fdc0369b060da037c03" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Tapuda rüşvet operasyonu: Çok sayıda gözaltı var Rekortmen dalgıç, zıpkınla bir dev avladı Yaz kış fark etmiyor: 12 ay boyunca burada saklıyorlar Dokunan yanar: Cezası 387 bin TL Manisa yangınında 6.gün: 2 mahalle daha küle döndü Kavurucu sıcakta en acı hasat başladı: Ellerini yüzlerine süremiyorlar İstanbul'da yıkım sonrası şok görüntü İstanbul'da sokak ortasında kavga: Bebek arabasıyla saldırdı Tamir edilmesi için bıraktığı otomobilinin son halini görünce gözlerine inanamadı