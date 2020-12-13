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  3. 13 Aralık 2020 23:25

Yürüyen merdivende korku dolu anlar

Kamerun'da açılan ülkenin ilk alışveriş merkezinde halk yürüyen merdivenleri kullanırken neye uğradıklarını şaşırdı. Kimisi düşerken birbirlerini tutmaya çalıştı. Kimisi ters yönde binip ilerlemeye çalıştı.

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