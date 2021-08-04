Anasayfa Video Galeriler Gündem Yusuf Güney, havaya ateş açtığı kavganın görüntülerini paylaştı Yusuf Güney, havaya ateş açtığı kavganın görüntülerini paylaştı 04 Ağustos 2021 Çarşamba Saat: 11:20 Antalya Manavgat'ta yangın söndürme çalışmalarına katılan şarkıcı Yusuf Güney, görevlilerle yaşadığı tartışmada silahıyla havaya ateş açmıştı. Ünlü şarkıcı, olay anına ait görüntüleri paylaştı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/610a4dd0fee01e3a01397a03" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Fatih Portakal'ın yangın bölgelerindeki drone çekimleri olay oldu Kavga eden kadınlara ''yumruklu'' müdahale kamerada Başkan Böcek yangınları anlatırken alaycı alaycı gülen AK Partili isim tepki çekti Alevler Şahan Gökbakar'ın evine kadar dayandı Denizli bir uçtan bir uca yanıyor Aydın'da yangın yön değiştirdi, evler tahliye edildi Korktuğumuz başımıza gelmesin! Alevler termik santrale yaklaştı! Canlı yayında olay olacak yangın söndürme helikopteri iddiası Son umudumuzu da yitirdik: Yağışlar sadece yangın bölgelerini pas geçecek