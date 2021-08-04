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Yusuf Güney, havaya ateş açtığı kavganın görüntülerini paylaştı

Antalya Manavgat'ta yangın söndürme çalışmalarına katılan şarkıcı Yusuf Güney, görevlilerle yaşadığı tartışmada silahıyla havaya ateş açmıştı. Ünlü şarkıcı, olay anına ait görüntüleri paylaştı.

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