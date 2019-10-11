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  3. 11 Ekim 2019 11:05

Yusuf Güney'den komando marşı! Sosyal medyayı salladı

Barış Pınarı Harekatı devam ederken şarkıcı Yusuf Güney'den anlamlı bir video geldi. Güney'in polislerle okuduğu komando marşı sosyal medyada gündem oldu.

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