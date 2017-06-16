SON DAKİKA
TOPBAŞ'IN DAMADINA TUTUKLAMA KARARI !
  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 16 Haziran 2017 18:15

Yusuf Ömürlü Camii Cuma namazında ibadete açıldı

KÂĞITHANE Belediyesi ve Nef Vakfı ile birlikte inşa edilen Yusuf Ömürlü Camii Cuma namazında açıldı. Caminin açılışına eski Avrupa Birliği (AB) Bakanı Egemen Bağış'da katıldı.

Video Galeri
Zabıtalar dereye kan döken kişiyi dedektif gibi çalışıp buldu
Zabıtalar dereye kan döken kişiyi dedektif gibi çalışıp buldu
Video Galeri
Dr. Mustafa Aydın: “16 Nisan Türkiyede bir dönüm noktası olmuştur”
Dr. Mustafa Aydın: “16 Nisan Türkiyede bir dönüm noktası olmuştur”
Video Galeri
Vinç sağlık ocağına girdi
Vinç sağlık ocağına girdi
Video Galeri
Birlik beraberlik iftarında bin 500 kişi buluştu
Birlik beraberlik iftarında bin 500 kişi buluştu
Video Galeri
HDPli vekillerden Anayasa Mahkemesi önünde oturma eylemi
HDPli vekillerden Anayasa Mahkemesi önünde oturma eylemi
Video Galeri
Davullar çiçek açtı
Davullar çiçek açtı