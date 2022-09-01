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Yusufeli Barajı için geri sayım

Tamamlandığında 275 metrelik gövde yüksekliği ile Türkiye’nin en yüksek, dünyanın ise üçüncü barajı olacak olan Yusufeli Barajı’nda çalışmalarda sona gelindi. Baraj sus tutma işlemi için ilçenin taşınmasını bekliyor.

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