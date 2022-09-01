Anasayfa Video Galeriler Gündem Yusufeli Barajı için geri sayım Yusufeli Barajı için geri sayım 01 Eylül 2022 Perşembe Saat: 10:30 Tamamlandığında 275 metrelik gövde yüksekliği ile Türkiye’nin en yüksek, dünyanın ise üçüncü barajı olacak olan Yusufeli Barajı’nda çalışmalarda sona gelindi. Baraj sus tutma işlemi için ilçenin taşınmasını bekliyor. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63105f93b3252a325f689b73" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Neymar'ın Türk bayraklı paylaşımı sosyal medyayı salladı Boğaziçi Üniversitesi'nde skandal iddia: Yabancı kontenjanından sınavsız giriyorlar! Bir kadın daha katledildi! Başı taşla ezilerek öldürüldü Metroda şortunu indirip öyle bir şey yaptı ki... Bu kadarına da pes! Av sezonu başladı, balıkçılar denize açıldı Bursa'daki kabus dolu an kamerada! Böyle çöktü Alevi derneklerinden Musa Eroğlu'na suç duyurusu Bursa felaketi yaşıyor! Otomobiller sürüklendi, karayla deniz birleşti İlginç gelenek: Damadı vinçle sallandırıp altında oynadılar