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  4. Yusufeli Barajı sonrası yapılan tünel çöktü

Yusufeli Barajı sonrası yapılan tünel çöktü

Artvin-Yusufeli karayolu üzerinde bulunan 39 tünelden biri olan T14 Tüneli içinde oluşan çatlaklar ve açılmalar sonrası beklenen çökmeler başlayınca tünel ulaşıma kapandı.

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