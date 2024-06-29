Anasayfa Video Galeriler Gündem Yusufeli Barajı sonrası yapılan tünel çöktü Yusufeli Barajı sonrası yapılan tünel çöktü 29 Haziran 2024 Cumartesi Saat: 12:41 Artvin-Yusufeli karayolu üzerinde bulunan 39 tünelden biri olan T14 Tüneli içinde oluşan çatlaklar ve açılmalar sonrası beklenen çökmeler başlayınca tünel ulaşıma kapandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/667fd6d3367518ceda0c0473" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Türk'e imkansız de otur izle: Bu da Rizeli usulü asansör Yine bir devre mülk, yine bir ücretsiz tatil vurgun: Onbinlerce kişi dolandırıldı Atatürk’ün fotoğrafını yakmışlardı... Serbest kaldılar Altın piyasasının gerçek bileni kuyumculardan dikkat çeken altın tahmini Asrın felaketinden kurtuldu, LGS birincisi oldu Hobi olarak başladı, şimdi sipariş yetiştiremiyor: Müşterisi çok, kilosu 150 TL Caminin önünde çıplak kadın şaşkınlığı 27 ilde 21 milyar TL'lik operasyon: Onlarca gözaltı var Uraz Kaygılaroğlu erkek rol arkadaşıyla dudak dudağa