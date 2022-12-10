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  4. Yusufeli Barajı'nda sular yükseliyor! Evler bir bir sulara gömülüyor

Yusufeli Barajı'nda sular yükseliyor! Evler bir bir sulara gömülüyor

Artvin'de yapımı tamamlanan Yusufeli Barajı'nda sular yükselmeye devam ediyor. Su seviyesi 47 metreye ulaşırken, boşaltılan köylerdeki evler sular altında kalmaya başladı.

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