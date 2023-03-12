Anasayfa Video Galeriler Gündem Yusufeli ilçe merkezi sulara gömülüyor Yusufeli ilçe merkezi sulara gömülüyor 12 Mart 2023 Pazar Saat: 12:30 Artvin'de yapımı tamamlanan Yusufeli Barajı'nda su tutma işlemi sürerken, baraj suları ilçe merkezine ulaştı. Bazı caddeler ve sokaklar sular altında kaldı. Sularla kaplı yolları kullanmak zorunda kalan sürücüler ise zor anlar yaşadı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/640d9baf2eb0d15c0c7f3db3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR ''Göçük altındayım'' ihbarı ortalığı karıştırdı Karamollaoğlu: ''Seçime 81 ilde kendimiz gireceğiz'' Ankara Büyükşehir'den ailesi sosyal yardım alan öğrencilere abonman desteği Depremde ağır hasar alan evin kirasını istemiş Otoyolda kimyasal yüklü TIR paniği Deprem bölgesinde ilginç görüntü: Kahveyi ''refüje'' taşıdı İstanbul'da İETT otobüsü kaza yaptı, yaralılar var Otomobiliyle köpeği ezdi, arkasına bakmadan basıp gitti Canlı yayında isyan etti: ''Kızılay'a kan bile vermem''