Yusufeli ilçe merkezi sulara gömülüyor

Artvin'de yapımı tamamlanan Yusufeli Barajı'nda su tutma işlemi sürerken, baraj suları ilçe merkezine ulaştı. Bazı caddeler ve sokaklar sular altında kaldı. Sularla kaplı yolları kullanmak zorunda kalan sürücüler ise zor anlar yaşadı.

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