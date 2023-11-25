Anasayfa Video Galeriler Gündem Yusufeli'nde son evler de sular altında... Yusufeli'nde son evler de sular altında... 25 Kasım 2023 Cumartesi Saat: 11:50 Güncelleme: 25 Kasım 2023 Cumartesi 11:50 Artvin’de Çoruh nehri üzerinde inşa edilen ve su tutma işleminde bir yılı geride bırakan Yusufeli Barajında baraj sularından kısmen etkilenen son köy olan Çeltikdüzü köyünün yarısı sular altında kalırken, yarısı da gölün kıyısında kaldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6561b56be79fe151a30f8403" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Yankesiciler iş üstünde yakalandı! Akıl almaz hırsızlık anı kamerada İstanbul'da üniversitede ''kız arkadaş'' meselesi kavgası Erdoğan'dan ev sahibine: ''Sende vicdan var mı ?'' İstanbul Boğazı'nda büyük panik! Bir yolcu vapurdan denize düştü Otobüs şoförü ile kadın sürücü trafikte birbirine girdi İsrail ve Hamas arasındaki ilk esir takası İsrail ve Hamas arasındaki ilk esir takası KYK yurdunda kız öğrenci ölü olarak bulundu 10 ilde yasadışı bahis operasyonu: Çok sayıda gözaltı var!