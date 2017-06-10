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  3. 10 Haziran 2017 17:15

Yüz bin liralık tekne sulara gömüldü

Muğla’nın Bodrum ilçesinde 100 bin lira değerindeki ahşap gulet sulara gömüldü.

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Teyzeler karayolunu trafiğe kapattı
Teyzeler karayolunu trafiğe kapattı
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Cihangir'de şoke eden olay
Cihangir'de şoke eden olay
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Ankaradaki izinsiz eyleme polis müdahalesi
Ankaradaki izinsiz eyleme polis müdahalesi
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Hakkaride hain tuzak köylülerin haber vermesi sonucu bozuldu
Hakkaride hain tuzak köylülerin haber vermesi sonucu bozuldu
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Şehitlerin isimleri Katonun zirvesine dikilen bayrağa yazıldı
Şehitlerin isimleri Katonun zirvesine dikilen bayrağa yazıldı
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Türkiye şehit öğretmen Şenay'a ağlıyor
Türkiye şehit öğretmen Şenay'a ağlıyor