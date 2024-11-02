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  4. Yüzde 70 indirimi duyan vatandaş birbirini ezdi

Yüzde 70 indirimi duyan vatandaş birbirini ezdi

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Diyarbakır'da bir züccaciye mağazasının ürünlerinde yaptığı yüzde 70’lik indirim, izdihama neden oldu.

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