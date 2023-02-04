Anasayfa Video Galeriler Gündem Yüzde 73'1ük maaş zammına mehterli kutlama Yüzde 73'1ük maaş zammına mehterli kutlama 04 Şubat 2023 Cumartesi Saat: 10:15 Düzce Belediyesi ile Hak-İş’e bağlı Hizmet-İş Sendikası arasında imzalanan toplu sözleşmede verilen yüzde 73’lük zam bayram havası estirirken çalışanlar yüksek zammı mehter takımının marşlarıyla kutladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63de0606cb08ad6628134123" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Fenerbahçe taraftarından uçakta karşılaştığı hakeme ağır sözler Bir gizemli ses daha... Habertürk canlı yayını yine ''gıcırdadı'' AK Parti'nin o afişine suç duyurusu Canlı yayında diplomasını yırtmıştı; tutuklandı! Miting öncesi Erdoğan'ın afişlerini dereye attılar Şehir Hastanesi'nin açılışı 7'nci kez ertelendi Sonunda başardılar! Bakan Koca bu video ile teşekkür etti Eşi ve kendisine silahla saldıranı otomobille çarparak öldürdü Hortum, dolu, sağanak... Bodrum'da hayat felç oldu!