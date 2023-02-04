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Yüzde 73'1ük maaş zammına mehterli kutlama

Düzce Belediyesi ile Hak-İş’e bağlı Hizmet-İş Sendikası arasında imzalanan toplu sözleşmede verilen yüzde 73’lük zam bayram havası estirirken çalışanlar yüksek zammı mehter takımının marşlarıyla kutladı.

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