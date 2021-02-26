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  3. 26 Şubat 2021 13:25

Yüzde 86'sı bitti! AKM'nin son hali havadan görüntülendi

Taksim'de yapımı devam eden Atatürk Kültür Merkezi (AKM) projesinin yüzde 86'sı tamamlandı. AKM'nin son durumu havadan görüntülendi.

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