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  4. Yüzde 95'i tamam! İki il arası mesafe 12 saatten 2 saate düşüyor

Yüzde 95'i tamam! İki il arası mesafe 12 saatten 2 saate düşüyor

Ankara-Sivas arasındaki ulaşımı 12 saatten, 2 saate düşürecek olan Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattı (YHT) projesinin yüzde 95'i tamamlandı.

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