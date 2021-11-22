Anasayfa Video Galeriler Gündem Yüzde 95'i tamam! İki il arası mesafe 12 saatten 2 saate düşüyor Yüzde 95'i tamam! İki il arası mesafe 12 saatten 2 saate düşüyor 22 Kasım 2021 Pazartesi Saat: 15:26 Ankara-Sivas arasındaki ulaşımı 12 saatten, 2 saate düşürecek olan Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattı (YHT) projesinin yüzde 95'i tamamlandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/619b8c61de71241daa6db163" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bakan Soylu, konuşmasına gülen CHP'li Özkoç'a patladı İstanbul'da kuraklık kabusu geri döndü Aracıyla kalabalığın arasına daldı: Yaralılar var! Erzurum'da korkutan deprem Katil zanlısı cezaevinde ölü bulundu Nagehan Alçı canlı yayında maaşına zam istedi Fransız kadınla otele giden Katarlının sonu kötü bitti Hindistan’da sel felaketi: Araçların üzerinde kurtarılmayı beklediler Marmaray'da teknik arıza! Seferler durdu