Anasayfa Video Galeriler Gündem ''Yüzen ahır'' vatandaşı isyan ettirdi ''Yüzen ahır'' vatandaşı isyan ettirdi 26 Haziran 2023 Pazartesi Saat: 13:10 Yurt dışından gelen 7 bin hayvanın bulunduğu gemi Bandırma Çelebi Limanı'na yanaştı. Gemiden yükselen kokular nedeniyle vatandaşlar pencerelerini açamaz hale geldi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64996410baac1d45aa0c5003" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Marmaray da bayramda ücretsiz Dolandırıcıların ''bayram tuzağı'' bu oldu! Bodrum'da fuhuş operasyonu: 19 kadın kurtarıldı! İzmir'de konser öncesi kan aktı: Ölü ve yaralılar var İETT şoförlerinin baltalı kavgası kamerada Pegasus'un yolcu uçağında ortalık bir anda karıştı Trakya'da büyük yangın! 90 dönümlük tarla kül oldu Ankara'da kız öğrenciyi taciz etti dayağı! Linç ediyorlardı İzmir'de korkutan deprem