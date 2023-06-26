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  4. ''Yüzen ahır'' vatandaşı isyan ettirdi

''Yüzen ahır'' vatandaşı isyan ettirdi

Yurt dışından gelen 7 bin hayvanın bulunduğu gemi Bandırma Çelebi Limanı'na yanaştı. Gemiden yükselen kokular nedeniyle vatandaşlar pencerelerini açamaz hale geldi.

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