Anasayfa Video Galeriler Gündem Yüzen residans Türkiye'de... Görenlerin göz bebeklerine sığmadı! Yüzen residans Türkiye'de... Görenlerin göz bebeklerine sığmadı! 08 Ağustos 2023 Salı Saat: 09:00 Güncelleme: 08 Ağustos 2023 Salı 09:00 İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'nin sahibi Şeyh Mansur Bin Zayed El Nahyan'ın 500 milyon pound değerindeki yatı 'Blue', Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında demirledi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64d1d9fba131e354a07c5c37" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR CHP'de Kaftancıoğlu'nun yerine Çerkezoğlu mu ? İmamoğlu, kameralar karşısında Kılıçdaroğlu'nu aradı Emekliler’den Mansur Yavaş’a teşekkür ziyareti Dilan Polat konuşmakta bile zorlandı: Ağlayarak sitem etti Kocaeli'deki patlama güvenlik kamerasına yansıdı Kocaeli’de büyük patlama! İstanbul'da cinayet ''7 bela Taner'' öldürüldü Tatil için ''Türkiye'nin gizli cennetini'' seçenlere saat sınırı şoku İstanbul'da yine taksici - yolcu kavgası