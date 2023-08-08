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  4. Yüzen residans Türkiye'de... Görenlerin göz bebeklerine sığmadı!

Yüzen residans Türkiye'de... Görenlerin göz bebeklerine sığmadı!

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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'nin sahibi Şeyh Mansur Bin Zayed El Nahyan'ın 500 milyon pound değerindeki yatı 'Blue', Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında demirledi.

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