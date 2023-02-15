Anasayfa Video Galeriler Gündem Yüzlerce binanın yıkıldığı Adıyaman'ın son hali görüntülendi Yüzlerce binanın yıkıldığı Adıyaman'ın son hali görüntülendi 15 Şubat 2023 Çarşamba Saat: 11:50 Depremin büyük yıkıma neden olduğu Adıyaman'ın son hali havadan görüntülendi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63ec9cd2c464125bdd25b993" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Deprem anına ait yeni görüntüler ortaya çıktı Her 2 evden 1'inin yıkıldığı Antakya'daki yıkım drone kamerasında Bunun adı mucize! 222 saat sonra kurtarıldı Enkazın altında 'Son videom' diye çekti, enkazdan sağ çıktı Korkunç görüntülere bir yenisi daha eklendi! Toz bulutu gibi çöktü Özdağ ''asrın felaketi'' için ''asrın tasarruf tedbirleri''ni açıkladı Hatay'da 209'uncu saatte gelen mucize; evli çift sağ çıkarıldı Prof. Dr. Naci Görür İstanbul'un en riskli ilçelerini açıkladı Depremin şiddeti Kayseri'de böyle hissedildi - İhlas Haber Ajansı