Anasayfa Video Galeriler Gündem Yüzlerce dronla müthiş gösteri Yüzlerce dronla müthiş gösteri 18 Eylül 2023 Pazartesi Saat: 15:55 Çin'de Tianjin Radyo ve Televizyon Kulesi’nin çevresinde bin dronla yapılan ''uçan ejderha'' gösterisi izleyenleri hayran bıraktı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/650848b92f5b0d7ffc6866b3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Yangın çıkan Kapalıçarşı'nın son hali görüntülendi Kıskançlığın sebebini öğrenen Müge Anlı kendini tutamadı: ''Yok devenin nalı'' Aşiret ne kriz dinledi ne enflasyon! Gelin ve damat ayakta duramadı İmamoğlu'ndan İstanbullulara müjde: 2023 sonuna kadar 32 yeni araç dahil olacak Mustafa Sarıgül'den Elon Musk'a: ''Senin ayağını bastığın yerde ot bitmez'' Fotoğraftaki ''hayvan''ı bulabilir misiniz ? Sürüklenen değil, aracı kullanan! İstanbul'da bir kadın çocuklarının gözü önünde katledildi Hasta yakını polis hastaneyi birbirine kattı Eğirdir Gölü'nde el bombaları bulundu