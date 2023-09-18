Yüzlerce dronla müthiş gösteri

Çin'de Tianjin Radyo ve Televizyon Kulesi’nin çevresinde bin dronla yapılan ''uçan ejderha'' gösterisi izleyenleri hayran bıraktı.

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