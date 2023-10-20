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Yüzlerce kilo patlayıcı 6 katlı binayı yıkamadı

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde ağır hasarlı 6 katlı apartman, 650 kilo patlayıcıyla 2 defa patlatılmasına rağmen yıkılmadı. Binanın tamamen çökmemesi üzerine yıkım işlemi yarına bırakıldı.

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