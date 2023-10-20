Anasayfa Video Galeriler Gündem Yüzlerce kilo patlayıcı 6 katlı binayı yıkamadı Yüzlerce kilo patlayıcı 6 katlı binayı yıkamadı 20 Ekim 2023 Cuma Saat: 13:10 Gaziantep’in İslahiye ilçesinde ağır hasarlı 6 katlı apartman, 650 kilo patlayıcıyla 2 defa patlatılmasına rağmen yıkılmadı. Binanın tamamen çökmemesi üzerine yıkım işlemi yarına bırakıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65325220b5c3222e835f4fc7" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bu ilimizde her 5 evden 1'ini yabancılar aldı Merve Oflaz seksi dansına gelen yorumla çılgına döndü Akşener ''bir genel başkana yakışmayacak bir cümle'' kurdu ''Bebek kaçırma'' tatbikatında kendini role kaptırınca ortalık fena karıştı İsrail'den mülteci kampına kanlı baskın: 8 Filistinli öldü! Genç kıza sokak ortasında taciz anı kamerada Miras uğruna depremzede kadını katlettiler Alkollü sürücü dehşet saçtı: 2 polis yaralandı Ünlü oyuncu trafik kazası geçirdi