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  4. Yüzlerce kişi hayatını kaybetmişti.... Son blok da yıkıldı

Yüzlerce kişi hayatını kaybetmişti.... Son blok da yıkıldı

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Yüzlerce kişinin yaşamını yitirdiği, Hatay'da bulunan 250 konutlu Rönesans Rezidans'ın ayakta kalan hasarlı son bloğu da yıkıldı.

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