  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Yüzlerce kişinin gözü önünde oldu: Kendini jiletle kesmeye başladı

Yüzlerce kişinin gözü önünde oldu: Kendini jiletle kesmeye başladı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde Filistin uyruklu 27 yaşındaki genç, bunalıma girerek önce üst kıyafetlerini çıkardı, ardından bir anda kendini jiletle kesmeye başladı.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Almak istemediği Kazı Kazan kuponuna 1 milyon TL çıktı
Eşini öldüren caniye linç girişimi kamerada
Erdoğan: Bir mandadan bahsettik, manda kalmadı neredeyse
Rambo Okan yine rahat durmadı! Köprüdeki bayrağı indirmeye çalıştığı anlar kamerada
Ümit Özdağ'dan Bakan Soylu'ya çok ağır sözler!
Emniyet şeridini ihlal edip, kendisini uyaran kişiye saldırdı
Pakistanlı küstah TikTok'çular Türkiye ile böyle alay etti!
Tuzla tersanesinde gemide patlama: Yaralılar var
NASA Twitter'da- -And… splashdown! Dragon has safely made it home with precious cargo aboard- four #Crew3 astronauts! Now they wait for the recovery vehicle, which is named after Shannon Walker, mission specialist for th