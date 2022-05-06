Anasayfa Video Galeriler Gündem Yüzlerce kişinin gözü önünde oldu: Kendini jiletle kesmeye başladı Yüzlerce kişinin gözü önünde oldu: Kendini jiletle kesmeye başladı 06 Mayıs 2022 Cuma Saat: 22:45 Muğla’nın Bodrum ilçesinde Filistin uyruklu 27 yaşındaki genç, bunalıma girerek önce üst kıyafetlerini çıkardı, ardından bir anda kendini jiletle kesmeye başladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62757ace09d64c03c96d65e3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Almak istemediği Kazı Kazan kuponuna 1 milyon TL çıktı Eşini öldüren caniye linç girişimi kamerada Erdoğan: Bir mandadan bahsettik, manda kalmadı neredeyse Rambo Okan yine rahat durmadı! Köprüdeki bayrağı indirmeye çalıştığı anlar kamerada Ümit Özdağ'dan Bakan Soylu'ya çok ağır sözler! Emniyet şeridini ihlal edip, kendisini uyaran kişiye saldırdı Pakistanlı küstah TikTok'çular Türkiye ile böyle alay etti! Tuzla tersanesinde gemide patlama: Yaralılar var NASA Twitter'da- -And… splashdown! Dragon has safely made it home with precious cargo aboard- four #Crew3 astronauts! Now they wait for the recovery vehicle, which is named after Shannon Walker, mission specialist for th