Anasayfa Video Galeriler Gündem Yüzlerce mahkum yakınından Ankara'da ''genel af'' eylemi Yüzlerce mahkum yakınından Ankara'da ''genel af'' eylemi 17 Aralık 2023 Pazar Saat: 22:15 Güncelleme: 17 Aralık 2023 Pazar 22:15 Başkent Ankara'da bir araya gelen mahkum yakınları, 'genel af' talebinde bulundu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/657f48e241cab8f25d0342e7" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da dehşet: Eşini çocuklarının gözü önünde defalarca bıçakladı Belgrad Ormanı'nda korkunç ölüm! Ateş başında yanarak can verdi Yine bir ''yüksek kâr'' dolandırıcılığı daha! KYK yurdunda yine asansör düştü! MİT'ten sınır ötesinde nokta operasyon Astım, bronşit ve KOAH hastaları bu mağaraya akın ediyor Bakan Göktaş'tan atama müjdesi Ankara'da doğal gaz sızıntısı: Bir aile hastanelik oldu Yılbaşında Antalya'ya turist yağacak