Anasayfa Video Galeriler Gündem Yüzlerce milyon TL'lik ''yavru'' vurgunu: Bir şehir sokağa döküldü Yüzlerce milyon TL'lik ''yavru'' vurgunu: Bir şehir sokağa döküldü 04 Ocak 2024 Perşembe Saat: 07:40 Güncelleme: 04 Ocak 2024 Perşembe 07:40 Bursa'da bir kuyumcunun vatandaşlardan topladığı yüzlerce milyon TL ile ortadan kaybolduğu ortaya çıkınca, Orhangazi'de yüzlerce kişi geceyi kuyumcunun dükkanının önünde sabahlayarak geçirdi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/659636c4edebc69e4707ab23" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR 19 ilde büyük operasyon: Onlarca gözaltı var Çılgın fenomen bu sefer de Metrobüsün tepesinde yakalandı! Son seçim anketinde dikkat çeken ayrıntı Canlı yayında açıkladı: ''Emekli maaşları için bir çalışma var!'' Kilosu 80 lira! Tek başına yılda 20 ton üretiyor İran'da peş peşe patlama: Çok sayıda ölü var Site otoparkına şok baskın! İçerideki manzara mide bulandırdı İkinci el otomobilde yeni dolandırıcılık yöntemi İstanbul mu, üstü açık mezarlık mı siz karar verin