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  3. 29 Şubat 2020 13:00

Yüzlerce mülteci Yunanistan sınırına dayandı!

Yunanistan'a geçmek isteyen mülteciler akın akın sınıra gidiyor. Edirne'de Pazarkule sınır kapısı önünde bekleyen yüzlerce mülteci havadan görüntülendi.

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