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  3. 05 Temmuz 2019 16:30

Yüzlerce öğrenciden Boğaziçi'nde rektöre şok protesto

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Boğaziçi Üniversitesi rektörü olarak atanan Mehmed Özkan, konuşmasını yapmak üzere kürsüye çıktığı sırada öğrenciler tarafından protesto edildi.

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