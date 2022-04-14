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Yüzlerce Ukrayna askeri böyle teslim oldu

Ukrayna'nın Mariupol kentinde teslim olan Ukraynalı askerlerin görüntüleri ortaya çıktı.

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