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  3. 07 Temmuz 2017 16:45

Yüzlerce vatandaş zanlılara saldırmak istedi

Kaynarca'da 9 aylık hamile kadına tecavüz ettikten sonra yanındaki 10 aylık bebeğiyle birlikte kadını vahşice öldüren zanlılar adliyeye sevk edilmişti. Zanlıların sevk edildiği adliye önünde gergin anlar yaşandı.

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Hamile Suriyeli kadın ve çocuğunu öldüren zanlılar adliyeye sevk edildi
Hamile Suriyeli kadın ve çocuğunu öldüren zanlılar adliyeye sevk edildi
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