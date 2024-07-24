Anasayfa Video Galeriler Gündem Yüzlerce Yahudi'den Netanyahu'ya protesto Yüzlerce Yahudi'den Netanyahu'ya protesto 24 Temmuz 2024 Çarşamba Saat: 08:16 Güncelleme: 24 Temmuz 2024 Çarşamba 08:16 ABD Kongresi’nde toplanan yüzlerce Yahudi, Washington’a gelen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’yu protesto etti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66a08e399481fc2d39025083" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Korkunç kaza kamerada: Bir anda alev topuna dönüştü İstanbul'da zincirleme kaza: Trafik durdu, çok sayıda yaralı var Sağanak yağışlar Trakya'yı fena vurdu Önce patlama sesi geldi ardından her yeri ''buhar'' kapladı Göreme'de otelde yangın: Müşteriler geceyi sokakta geçirdi Ankara'da asansör faciası: 13 yaşındaki genç kız korkunç bir şekilde can verdi Bodrum'dan acı haber: 1 ölü, 2 yaralı var İstanbul'da güpegündüz silahlı çatışma: 1 ölü Türkiye'nin flamingo cennetiydi, bakın şimdi ne hale geldi