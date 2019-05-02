Yüzme havuzuna giren buzağı görenleri hayrete düşürdü
02 Mayıs 2019 17:06
Yüzme havuzuna giren buzağı görenleri hayrete düşürdü
Muğla’nın Bodrum ilçesinde lüks bir sitenin yüzme havuzunun içerisine düşen buzağıyı gören site sakinleri gördükleri manzara karşısında şok oldu. Kafasını havuz merdivenlerine de sıkıştıran buzağı, itfaiye ekipleri tarafından havuzdan çıkarıldı. Gümüşlük Mahallesi Salkım Sokak’ta bulunan lüks bir sitenin yüzme havuzuna düşen buzağı, site sakinlerini şok etti. İçi su dolu yüzme havuzunun...