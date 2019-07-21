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  3. 21 Temmuz 2019 19:05

Yüzme Yarışı’nı tamamlayan 156 kişiye denizde müdahale

Bu yıl 31’incisi düzenlenen Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı’na katılan yüzücülerden 156’sı yarışı tamamlayamadı. Boğazın ortasında kalan yüzücülere Denizden Arama Kurtarma (DAK-SAR) ekipleri müdahale etti. 31. Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı büyük bir mücadeleye sahne olurken, yarışa 59 ülkeden yerli ve yabancı 2 bin 400 yüzücü katıldı. Denizden çok sayıda botla güvenlik...

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