Yüzme Yarışı’nı tamamlayan 156 kişiye denizde müdahale
21 Temmuz 2019 19:05
Yüzme Yarışı’nı tamamlayan 156 kişiye denizde müdahale
Bu yıl 31’incisi düzenlenen Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı’na katılan yüzücülerden 156’sı yarışı tamamlayamadı. Boğazın ortasında kalan yüzücülere Denizden Arama Kurtarma (DAK-SAR) ekipleri müdahale etti. 31. Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı büyük bir mücadeleye sahne olurken, yarışa 59 ülkeden yerli ve yabancı 2 bin 400 yüzücü katıldı. Denizden çok sayıda botla güvenlik...