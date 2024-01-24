Anasayfa Video Galeriler Gündem Yüzsüz hırsızlar kamerada Yüzsüz hırsızlar kamerada 24 Ocak 2024 Çarşamba Saat: 13:20 Bursa'da hırsızlar çaldıkları çöp kovasını beğenmeyince başka bir çöp kovası ile değiştirdiler. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65b0e48159395785cc0ae733" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Hepimizi deprem değil işte bu ahmaklık öldürecek! Rusya duyurdu: Esir askerleri taşıyan uçak düştü! Türkiye'de 7'nci vaka! Şimdi de yalancı kalp krizi alarmı Öğretim görevlisinden aile katliamı: Eşini yaraladı,, kızını, kayınvalidesini öldürüp intihar etti Yok artık! Sınır kapısında uçak yakalandı İstanbul'da satırlı yan baktın dehşeti kamerada Süper Loto'da rekor ikramiyenin çıktığı il belli oldu Beşiktaş'ın yeni hocası Santos'tan maç sonrası olay açıklama Türk mürettebatı taşıyan gemi saldırı sonucu battı