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Yüzsüz hırsızlar kamerada

Bursa'da hırsızlar çaldıkları çöp kovasını beğenmeyince başka bir çöp kovası ile değiştirdiler.

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