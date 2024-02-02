Yüzsüz telefon dolandırıcısından polise ilginç soru

Telefonda kendisini başsavcı olarak tanıtan telefon dolandırıcısı telefona cevap veren polisin sicil numarasını sorduğu anlar olay oldu.

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