Anasayfa Video Galeriler Gündem Yüzsüz telefon dolandırıcısından polise ilginç soru Yüzsüz telefon dolandırıcısından polise ilginç soru 02 Şubat 2024 Cuma Saat: 14:20 Telefonda kendisini başsavcı olarak tanıtan telefon dolandırıcısı telefona cevap veren polisin sicil numarasını sorduğu anlar olay oldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65bcd01333daeab2e807b107" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İzmir’de bin 383 düzensiz göçmen yakalandı, 25 organizatör tutuklandı Kiloları nedeniyle hedef alınan diyetisyen isyan etti Fiyatıyla altını bile solladı! Adedi 100 TL'ye satılıyor! Milyonlarca dolar değerinde... 42 tarihi eser daha yurda döndü AK Parti'nin İstanbul adayı Kurum: ''İstanbul'da 650 bin konutu 5 yılda dönüştüreceğiz'' Dilber yine döktürdü! İnci Taneleri dizisine damga vuran sahne Kuyumcuda ''mide bulandıran'' hırsızlık girişimi kamerada Depremde kaybettiği bebeğine 1 ay sonra kavuştu Türkiye'nin 9 şiddetinde depreme dayanıklı inşaatı böyle görüntülendi