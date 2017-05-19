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  3. 19 Mayıs 2017 10:15

Yüzük hırsızı güvenlik kamerasına yakalandı

Fatih’te aksesuar ve bijuteri malzemeleri satan iş yerine müşteri kılığında gelen bir kişi, 5 bin lira değerindeki gümüş yüzük çaldı . O anlar ise iş yerine ait güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

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