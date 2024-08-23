Anasayfa Video Galeriler Gündem Yüzüklerin Efendisi efsanesi beyazperdeye geri dönüyor, ilk fragman geldi Yüzüklerin Efendisi efsanesi beyazperdeye geri dönüyor, ilk fragman geldi 23 Ağustos 2024 Cuma Saat: 12:07 J.R.R. Tolkien efsanesi Yüzüklerin Efendisi, anime olarak beyazperdeye dönüyor. Peter Jackson ve Fran Walsh'un yapımcılığını üstlendiği filmden ilk fragman yayınlandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66c85161f9e979591c0cd37b" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Çocukluk hayali için memurluğu bıraktı: Tanesini 750 bin TL'den satıyor Türkiye'nin Antaya'daki gizli cenneti işgal altında; artık tatilcilere bile yer yok Evine taş atanlara ateş açtı: O anlar kamerada Bu yoldan geçen telefona sarılıyor İstanbul'da kuyumcuya kurşun yağmuru: Kaldırımda yürürken ölümden döndü İzne gelen askeri dövüp, bıçaklayarak öldürdüler: Görüntüler dehşete düşürdü Tarlada 80, pazarda 180... 100 TL ucuza almak isteyen buraya koşuyor Antalya'nın derinliklerinde ''derin'' operasyon kamerada Antalya'da suda saatlerce süren kovalamaca: Eşiyle tartışıp yüzerek kaçtı