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  3. 17 Haziran 2017 18:45

Yüzündeki gözlüğü çaldı kameralara böyle yakalandı

ÇANAKKALE'de, kaldırımda yürüyen genç bir kadının yüzündeki güneş gözlüğü, kimliği belirsiz bir kişi tarafından çalındı. Olay anı bir işyerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

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