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  3. 13 Ocak 2020 17:15

Yüzüne demir saplanmıştı... Emre'den haber var !

Antalya'nın Alanya ilçeisnde trafik kazası sonucu yüzüne demir saplanan Emre Gündoğan'dan iyi haber geldi. Emre 13 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra servise alındı.

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