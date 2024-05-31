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  4. Zabıta cinayeti şüphelisinin savunması ortaya çıktı

Zabıta cinayeti şüphelisinin savunması ortaya çıktı

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Samsun'da yolda silahlı saldırıya uğrayan zabıta memurunun ölümüyle ilgili gözaltına alınan şüpheli emniyetteki ilk ifadesinde korkutmak amaçlı ateş ettiğini, öleceğini tahmin etmediğini söyledi.

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