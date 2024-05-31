Anasayfa Video Galeriler Gündem Zabıta cinayeti şüphelisinin savunması ortaya çıktı Zabıta cinayeti şüphelisinin savunması ortaya çıktı 31 Mayıs 2024 Cuma Saat: 14:10 Güncelleme: 31 Mayıs 2024 Cuma 14:10 Samsun'da yolda silahlı saldırıya uğrayan zabıta memurunun ölümüyle ilgili gözaltına alınan şüpheli emniyetteki ilk ifadesinde korkutmak amaçlı ateş ettiğini, öleceğini tahmin etmediğini söyledi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6659b0347f93d68ea602ca43" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bodrum açıklarında can pazarı: Ölü ve kayıplar var Bungalov tatili hayatının kabusuna dönüştü Eskort çetesinden 50 milyon liralık vurgun Sağanaklar bir ilimizi vurup geçti Eski belediye başkanı yurt dışına kaçarken yakalandı Dilencilerin mıntıka kavgası kamerada: ''Burası benim bölgem'' Hrant Dink davasında istenen cezalar açıklandı İstanbul'da plaj giriş ücretleri belli oldu İstanbul'da taciz iddiası ortalığı karıştırdı: Dükkanı taşladılar