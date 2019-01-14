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  3. 14 Ocak 2019 13:50

Zabıta çocuklara sattıkları çiçekleri yedirdi

İran'da bir zabıtanın sokaklarda çiçek satan iki çocuğa zorla sattıkları çiçekleri yedirmesi büyük tepkilere neden oldu.

Bilgin Pro
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