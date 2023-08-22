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  4. Zabıta ile karton toplayıcıları arasında tekmeli, yumruklu, tabureli kavga kamerada

Zabıta ile karton toplayıcıları arasında tekmeli, yumruklu, tabureli kavga kamerada

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Kocaeli'nin Derince ilçesinde zabıta memuru, izinsiz malzeme aldıkları gerekçesiyle karton toplayıcılarını uyarınca zabıta ile karton toplayıcıları arasında tekmeli, yumruklu, tabureli kavga çıktı.

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