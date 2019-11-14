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  3. 14 Kasım 2019 12:05

Zabıtalardan seyyar satıcılara gazlı müdahale

Kartal'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri, seyyar satıcılara biber gazıyla müdahale etti. Seyyar satıcılardan biri, zabıtaların elektroşok cihazı kullandığını da öne sürdü.

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